Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот взял АПЛ с «Ливерпулем» в первом сезоне. Клоппу для золота понадобилось пять лет

Арне Слот взял АПЛ с «Ливерпулем» в первом сезоне. Клоппу для золота понадобилось пять лет
Комментарии

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в первом же сезоне под руководством нидерландского тренера Арне Слота. В матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1), что позволило им досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

Минувшим летом Слот сменил немца Юргена Клоппа, который до этого работал с командой на протяжении девяти лет. Напомним, с Клоппом во главе «Ливерпуль» лишь однажды становился чемпионом Англии. Это произошло на пятый год работы тренера в команде — в сезоне-2019/2020.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?
«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android