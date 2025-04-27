Арне Слот взял АПЛ с «Ливерпулем» в первом сезоне. Клоппу для золота понадобилось пять лет
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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в первом же сезоне под руководством нидерландского тренера Арне Слота. В матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1), что позволило им досрочно завоевать золотые медали чемпионата.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
Минувшим летом Слот сменил немца Юргена Клоппа, который до этого работал с командой на протяжении девяти лет. Напомним, с Клоппом во главе «Ливерпуль» лишь однажды становился чемпионом Англии. Это произошло на пятый год работы тренера в команде — в сезоне-2019/2020.
Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.
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