Арне Слот взял АПЛ с «Ливерпулем» в первом сезоне. Клоппу для золота понадобилось пять лет

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в первом же сезоне под руководством нидерландского тренера Арне Слота. В матче 34-го тура английской Премьер-лиги мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1), что позволило им досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Минувшим летом Слот сменил немца Юргена Клоппа, который до этого работал с командой на протяжении девяти лет. Напомним, с Клоппом во главе «Ливерпуль» лишь однажды становился чемпионом Англии. Это произошло на пятый год работы тренера в команде — в сезоне-2019/2020.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.