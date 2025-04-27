Дмитрий Пятибратов: очень переживаю за Дзиова, после момента с травмой бросило в пот

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о травме защитника Макса Дзиова, полученной в концовке первого тайма матча 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2).

«Очень переживаю за Макса Дзиова. Сразу понял, что там перелом, и сразу меня бросило в пот от этого момента. Он очень талантливый парень, но эта травма может перечеркнуть его карьеру. Макс очень любит футбол, позитивный и спокойный парень. Вы не представляете, как я переживаю. Сейчас напишу ему, постараюсь узнать информацию о его состоянии из первых источников. Давайте поддержим Макса, здоровье — всегда самое главное», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.