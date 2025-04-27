Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятибратов — о матче «Факела» с «Рубином»: не мог представить такого в самом страшном сне

Пятибратов — о матче «Факела» с «Рубином»: не мог представить такого в самом страшном сне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежцы уступили «Рубину» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«У меня порыв эмоций. Очень хороший первый тайм в исполнении «Факела»: гол, моменты, угловые. Но это глупейшее удаление… Не знаю, как игроку РПЛ можно удалиться в такой ситуации. Не знаю, как надо их тренировать, чтобы такого не было. То, что было нажито непосильным трудом в первом тайме, растаяло. Были моменты у «Факела», первый тайм был реально хорошим. Я предполагал, что «Факел» не проиграет, но даже в самом страшном сне не мог представить, что произойдёт такое. Я очень расстроен. И, к сожалению, гол «Факела» — это уже событие. Видно, как радовался Володя Ильин», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»
Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android