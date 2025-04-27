Пятибратов — о матче «Факела» с «Рубином»: не мог представить такого в самом страшном сне

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежцы уступили «Рубину» (1:2).

«У меня порыв эмоций. Очень хороший первый тайм в исполнении «Факела»: гол, моменты, угловые. Но это глупейшее удаление… Не знаю, как игроку РПЛ можно удалиться в такой ситуации. Не знаю, как надо их тренировать, чтобы такого не было. То, что было нажито непосильным трудом в первом тайме, растаяло. Были моменты у «Факела», первый тайм был реально хорошим. Я предполагал, что «Факел» не проиграет, но даже в самом страшном сне не мог представить, что произойдёт такое. Я очень расстроен. И, к сожалению, гол «Факела» — это уже событие. Видно, как радовался Володя Ильин», — сказал Пятибратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.