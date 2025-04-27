Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» сообщил характер травмы защитника Дзиова, полученной в игре с «Рубином»

«Факел» сообщил характер травмы защитника Дзиова, полученной в игре с «Рубином»
Комментарии

Воронежский «Факел» в социальных сетях сообщил о характере травмы защитника Макса Дзиова. В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2) Дзиов покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым у Дзиова вывернулась левая нога.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Наш центральный защитник Макс Дзиов получил тяжелейшую травму в матче с «Рубином». У него перелом левой голени со смещением отломков.

Макс, ты вернёшься в строй и будешь ещё сильнее, чем был! Мы с тобой», — написано в сообщении «Факела».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Макс Дзиов провёл 21 матч. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова
Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android