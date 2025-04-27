«Факел» сообщил характер травмы защитника Дзиова, полученной в игре с «Рубином»
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Воронежский «Факел» в социальных сетях сообщил о характере травмы защитника Макса Дзиова. В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2) Дзиов покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым у Дзиова вывернулась левая нога.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22' 1:1 Безруков – 56' 2:1 Безруков – 89'
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'
«Наш центральный защитник Макс Дзиов получил тяжелейшую травму в матче с «Рубином». У него перелом левой голени со смещением отломков.
Макс, ты вернёшься в строй и будешь ещё сильнее, чем был! Мы с тобой», — написано в сообщении «Факела».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Макс Дзиов провёл 21 матч. Результативными действиями футболист не отметился.
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