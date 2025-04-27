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Результаты матчей Первой лиги 27 апреля

Результаты матчей Первой лиги 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в 30-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 27 апреля:

«Алания» — «Торпедо» — 2:4;
«Уфа» — «Шинник» — 1:0;
«Сокол» — «Черноморец» — 1:2;
«Тюмень» — «Нефтехимик» — 1:0;
«Арсенал» — «Ротор» — 1:1.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков после 30 матчей. На втором месте находится московское «Торпедо», заработавшее 55 очков за 30 встреч. Замыкает тройку лидеров Первой лиги «Черноморец» с 54 очками после 30 игр. В топ-5 также входят «Сочи» (53) и «Урал» (50).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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