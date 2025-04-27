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Результаты матчей чемпионата Англии 27 апреля

Результаты матчей чемпионата Англии 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, состоялись два матча 34-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 27 апреля:

«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» — 5:1.

Чемпионом Англии сезона-2024/2025 по итогам игрового дня стал «Ливерпуль». Команда набрала 82 очка за 34 встречи. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 67 очков после 34 матчей. Третье место занимает «Ньюкасл Юнайтед», набравший 62 очка. В зоне вылета находятся «Саутгемптон» (11), «Лестер Сити» (18) и «Ипсвич Таун» (21). Все три команды из зоны вылета уже потеряли шансы на сохранение прописки в АПЛ.

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