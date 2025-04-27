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Салах обошёл Агуэро и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди иностранцев

Салах обошёл Агуэро и стал лучшим бомбардиром АПЛ среди иностранцев
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче с «Тоттенхэмом» (5:1) забил свой 185-й гол в английской Премьер-лиге. Таким образом, он обошёл экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги среди иностранцев. Об этом сообщил Goal.com.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

Мохамед Салах вышел на пятое место в общем списке лучших бомбардиров в истории АПЛ. Египтянин уступает только Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Гарри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

Благодаря победе «Ливерпуль» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Команда набрала 82 очка за 34 матча. Отрыв от второго «Арсенала» составляет 15 очков за четыре тура до конца сезона.

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