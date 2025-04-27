Сегодня, 27 апреля, в 26-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 27 апреля:

«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0;

«Химки» – «Акрон» — 2:2;

«Рубин» – «Факел» — 2:1.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 26 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 54 очками после 26 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 51 очко в 26 встречах. В зоне вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (23) и «Пари НН» (23).