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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица
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Сегодня, 27 апреля, завершился 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

25 апреля, пятница:

«Динамо» Махачкала – «Краснодар» — 2:3.

26 апреля, суббота:

«Динамо» Москва — «Зенит» — 1:1;
«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» — 1:0;
«Ростов» — «Локомотив» — 1:1;
«Спартак» — ЦСКА — 1:2.

27 апреля, воскресенье:

«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0;
«Химки» – «Акрон» — 2:2;
«Рубин» – «Факел» — 2:1.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 26 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 54 очками после 26 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 51 очко в 26 встречах. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (17).

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