Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 26-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 27 апреля, завершился 26-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
25 апреля, пятница:
«Динамо» Махачкала – «Краснодар» — 2:3.
26 апреля, суббота:
«Динамо» Москва — «Зенит» — 1:1;
«Пари Нижний Новгород» — «Ахмат» — 1:0;
«Ростов» — «Локомотив» — 1:1;
«Спартак» — ЦСКА — 1:2.
27 апреля, воскресенье:
«Крылья Советов» – «Оренбург» — 2:0;
«Химки» – «Акрон» — 2:2;
«Рубин» – «Факел» — 2:1.
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице после 26 матчей Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 54 очками после 26 игр. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, заработавший 51 очко в 26 встречах. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (17).