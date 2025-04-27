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«Жёстко подставил ребят». Шалимов раскритиковал футболиста «Факела» после игры с «Рубином»

«Жёстко подставил ребят». Шалимов раскритиковал футболиста «Факела» после игры с «Рубином»
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Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов раскритиковал полузащитника команды Никиту Моцпана после игры с «Рубином» (1:2) в 26-м туре чемпионата России. Футболист заработал прямую красную карточку за фол на Руслане Безрукове в добавленное к первому тайму время.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Это подстава. Моцпан жёстко подставил ребят. Добавленное время идёт, что ты делаешь? Я не понимаю.

Надо понять, что футбол – серьёзная вещь, не просто отдал, открылся и подпрыгнул. Надо включать голову, такие вещи делать нельзя, — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

«Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.

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