«Жёстко подставил ребят». Шалимов раскритиковал футболиста «Факела» после игры с «Рубином»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов раскритиковал полузащитника команды Никиту Моцпана после игры с «Рубином» (1:2) в 26-м туре чемпионата России. Футболист заработал прямую красную карточку за фол на Руслане Безрукове в добавленное к первому тайму время.

«Это подстава. Моцпан жёстко подставил ребят. Добавленное время идёт, что ты делаешь? Я не понимаю.

Надо понять, что футбол – серьёзная вещь, не просто отдал, открылся и подпрыгнул. Надо включать голову, такие вещи делать нельзя, — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».

«Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке.