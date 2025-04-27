Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мохамед Салах высказался о работе с Арне Слотом и сравнил его с Юргеном Клоппом

Мохамед Салах высказался о работе с Арне Слотом и сравнил его с Юргеном Клоппом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги, благодаря которой мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии, высказался о работе с главным тренером команды Арне Слотом.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Он был честен с нами. Он голландец, а голландцы довольно жёсткие, но он облегчил нам жизнь, потому что сразу объяснил, что он хочет от нас, и мы это сделали. Стал ли я играть лучше при Слоте? А вы видите статистику? Кажется, что да. Теперь мне не нужно много обороняться.

Довольно сложно сказать, чем именно Слот отличается от Клоппа, но тактики у них сильно разные. Я как-то сказал Слоту: «Пока вы даёте мне отдохнуть в обороне, я буду приносить пользу в атаке». И я рад, что так и сделал. Конечно, это была идея тренера, но он прислушивается», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Материалы по теме
«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?
«Ливерпуль» — чемпион, хотя летом это казалось нереальным. Как так вышло?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android