Мохамед Салах высказался о работе с Арне Слотом и сравнил его с Юргеном Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы над «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-Лиги, благодаря которой мерсисайдцы досрочно стали чемпионами Англии, высказался о работе с главным тренером команды Арне Слотом.

«Он был честен с нами. Он голландец, а голландцы довольно жёсткие, но он облегчил нам жизнь, потому что сразу объяснил, что он хочет от нас, и мы это сделали. Стал ли я играть лучше при Слоте? А вы видите статистику? Кажется, что да. Теперь мне не нужно много обороняться.

Довольно сложно сказать, чем именно Слот отличается от Клоппа, но тактики у них сильно разные. Я как-то сказал Слоту: «Пока вы даёте мне отдохнуть в обороне, я буду приносить пользу в атаке». И я рад, что так и сделал. Конечно, это была идея тренера, но он прислушивается», — приводит слова Салаха Sky Sports.