Шансы «Спартака» на победу в РПЛ упали ниже 1% после поражения от ЦСКА — Opta

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Так, шансы московского «Спартака» на победу в турнире после 26-го тура Российской Премьер-Лиги упали ниже 1% и составляют 0,7%. Напомним, в 26-м туре красно-белые уступили на своём поле московскому ЦСКА (1:2). Победа позволила армейцам опередить красно-белых в турнирной таблице на одно очко.

После 26 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у него 54 очка. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (51) и «Спартака» (50).