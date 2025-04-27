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Шансы «Спартака» на победу в РПЛ упали ниже 1% после поражения от ЦСКА — Opta

Шансы «Спартака» на победу в РПЛ упали ниже 1% после поражения от ЦСКА — Opta
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Так, шансы московского «Спартака» на победу в турнире после 26-го тура Российской Премьер-Лиги упали ниже 1% и составляют 0,7%. Напомним, в 26-м туре красно-белые уступили на своём поле московскому ЦСКА (1:2). Победа позволила армейцам опередить красно-белых в турнирной таблице на одно очко.

После 26 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у него 54 очка. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (51) и «Спартака» (50).

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