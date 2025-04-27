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Суперкомпьютер предсказал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

Суперкомпьютер предсказал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ
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Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 26-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского «Спартака» на итоговое место в РПЛ.

Так, «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство. Однако наиболее вероятным исходом для красно-белых является третья строчка. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого места.

Вероятность «Спартака» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 0,7%;
2-е место — вероятность 7,1%;
3-е место — вероятность 38,8%;
4-е место — вероятность 37,3%;
5-е место — вероятность 13,1%;
6-е место — вероятность 2,9%;
места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 26 туров «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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