«Это трудно выразить словами». Слот — о победе «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии. Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ и досрочно стали чемпионами страны.

«Это трудно выразить словами. Вы можете почувствовать, насколько важно было для болельщиков быть здесь. Мы умеем отыгрываться и всегда находим способ победить. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня.

Нашей главной целью было выиграть этот матч, абсолютно все, кто причастен этой игре, чувствовали давление, связанное с необходимостью набрать очки. На протяжении всего сезона мы были на вершине турнирной таблицы, но вы также знаете, насколько сложна АПЛ. При этом мы всё время продолжали верить, что сможем победить», — приводит слова Слота Sky Sports.