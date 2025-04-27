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«Это трудно выразить словами». Слот — о победе «Ливерпуля» в чемпионате Англии

«Это трудно выразить словами». Слот — о победе «Ливерпуля» в чемпионате Англии
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды в чемпионате Англии. Мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура АПЛ и досрочно стали чемпионами страны.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Это трудно выразить словами. Вы можете почувствовать, насколько важно было для болельщиков быть здесь. Мы умеем отыгрываться и всегда находим способ победить. Я не думаю, что мы могли проиграть сегодня.

Нашей главной целью было выиграть этот матч, абсолютно все, кто причастен этой игре, чувствовали давление, связанное с необходимостью набрать очки. На протяжении всего сезона мы были на вершине турнирной таблицы, но вы также знаете, насколько сложна АПЛ. При этом мы всё время продолжали верить, что сможем победить», — приводит слова Слота Sky Sports.

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