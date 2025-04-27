Вирджил ван Дейк высказался о чемпионстве «Ливерпуля» в сезоне-2024/2025
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Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в английской Премьер-лиге-2024/2025. В матче 34-го тура мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно гарантировали себе первое место в турнирной таблице.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
«Это потрясающе. Сегодня было много эмоций. На протяжении всей недели мы выполняли свою работу и заслужили чемпионство. Это самый прекрасный клуб в мире. Мы заслужили всё это. Давайте наслаждаться следующей парой недель», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.
«Ливерпуль» завоевал 20-е чемпионство в своей истории, сравнявшись по количеству титулов чемпионов Англии с «Манчестер Юнайтед».
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