Вирджил ван Дейк высказался о чемпионстве «Ливерпуля» в сезоне-2024/2025

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу своей команды в английской Премьер-лиге-2024/2025. В матче 34-го тура мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и досрочно гарантировали себе первое место в турнирной таблице.

«Это потрясающе. Сегодня было много эмоций. На протяжении всей недели мы выполняли свою работу и заслужили чемпионство. Это самый прекрасный клуб в мире. Мы заслужили всё это. Давайте наслаждаться следующей парой недель», — приводит слова ван Дейка Sky Sports.

«Ливерпуль» завоевал 20-е чемпионство в своей истории, сравнявшись по количеству титулов чемпионов Англии с «Манчестер Юнайтед».