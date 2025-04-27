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«Потрясающая команда». Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

«Потрясающая команда». Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. Сегодня, 27 апреля, команда Арне Слота обыграла «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги и досрочно стала чемпионом Англии.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить «Ливерпуль» с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона, но сейчас мои поздравления «Ливерпулю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» становился победителем турнира на протяжении последних четырёх сезонов.

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