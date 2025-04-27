«Потрясающая команда». Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. Сегодня, 27 апреля, команда Арне Слота обыграла «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги и досрочно стала чемпионом Англии.

«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить «Ливерпуль» с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона, но сейчас мои поздравления «Ливерпулю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» становился победителем турнира на протяжении последних четырёх сезонов.