«Потрясающая команда». Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством. Сегодня, 27 апреля, команда Арне Слота обыграла «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги и досрочно стала чемпионом Англии.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
«От себя лично и от лица всего клуба хочу поздравить «Ливерпуль» с победой в АПЛ. Она заслуженная, никаких сомнений. Потрясающая команда. Надеюсь, что в следующем сезоне мы сможем выступить лучше и побороться за победу до конца сезона, но сейчас мои поздравления «Ливерпулю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, «Манчестер Сити» становился победителем турнира на протяжении последних четырёх сезонов.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2025
-
00:09
-
00:03
- 27 апреля 2025
-
23:49
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:37
-
23:21
-
23:06
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:36
-
22:21
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:35
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:21
-
21:04
-
21:03
-
21:03
-
21:01
-
20:57
-
20:49
-
20:45
-
20:37
-
20:26