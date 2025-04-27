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«Лечче» осудил проведение матча с «Аталантой» после смерти физиотерапевта

«Лечче» осудил проведение матча с «Аталантой» после смерти физиотерапевта
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«Лечче» опубликовал заявление, в котором выразил недовольство проведением матча 34-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» сегодня, 27 апреля, из-за смерти физиотерапевта Грациано Фьориты, который работал в клубе более 20 лет. Ранее игра была перенесена с пятницы, 25 апреля. Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Карлссон – 29'     1:1 Ретеги – 69'    

«Футбольный клуб «Лечче» считает, что решение Лиги провести матч с «Аталантой» после смерти Грациано Фьориты является ужасным неуважением к серьёзному трауру, настигшему его семью, клуб и болельщиков «Лечче». В других, не менее болезненных случаях, были приняты более разумные решения», — написано в заявлении на официальном сайте клуба.

Отмечается, что тело умершего до сих пор не было транспортировано домой. Клуб принял решение выйти на матч в белой форме без логотипов. Привычная форма будет возвращена, когда Грациано Фьорита будет удостоен почестей.

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