«Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу АПЛ дольше, чем любая другая команда

Победитель чемпионата Англии сезона-2024/2025 «Ливерпуль» возглавлял турнирную таблицу английской Премьер-лиги дольше, чем остальные чемпионы. Об этом сообщает OptaJoe в соцсети X (ранее Twitter).

Команда Арне Слота в этом сезоне занимала первую строчку на протяжении 206 дней, что на 165 дней больше, чем любая другая команда. Рекорд предыдущего чемпиона «Манчестер Сити» составляет 41 день.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1), что позволило ему досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.