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Аталанта— Лечче, результат матча 27 апреля 2025, счёт 1:1, Серия А 2024-2025

«Аталанта» не смогла победить «Лечче» с 17-го места в таблице Серии А в 34-м туре
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

Италия — Серия А . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Лечче
Лечче
0:1 Карлссон – 29'     1:1 Ретеги – 69'    

На 29-й минуте вингер «Лечче» Йеспер Карлссон вывел свою команду вперёд точным ударом с пенальти. На 69-й минуте «Аталанта» сравняла счёт. Отличился также с пенальти нападающий Матео Ретеги.

«Аталанта» набрала 65-е очко в 34-м матче чемпионата Италии. Команда продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» занимает 17-е место в турнирной таблице. В его активе 27 набранных очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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