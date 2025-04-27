«Аталанта» не смогла победить «Лечче» с 17-го места в таблице Серии А в 34-м туре

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Федерико Ла Пенна. Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 1:1.

На 29-й минуте вингер «Лечче» Йеспер Карлссон вывел свою команду вперёд точным ударом с пенальти. На 69-й минуте «Аталанта» сравняла счёт. Отличился также с пенальти нападающий Матео Ретеги.

«Аталанта» набрала 65-е очко в 34-м матче чемпионата Италии. Команда продолжает располагаться на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Лечче» занимает 17-е место в турнирной таблице. В его активе 27 набранных очков.