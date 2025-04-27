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Слот спел в честь Клоппа на праздновании чемпионства «Ливерпуля» на «Энфилде»

Слот спел в честь Клоппа на праздновании чемпионства «Ливерпуля» на «Энфилде»
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«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Во время празднования чемпионства на домашнем стадионе победителей «Энфилде» главный тренер мерсисайдцев Арне Слот взял в руки микрофон и стал распевать имя Юргена Клоппа.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Сейчас я хочу выразить признательность Юргену [Клоппу], так что поехали: «Юрген Клопп! Ла-ла-ла-ла-ла!» — произнёс и пропел Слот. Трибуны активно поддержали тренера и спели вместе с ним.

Фото: Кадр трансляции

Этим жестом Слот «ответил» бывшему главному тренеру «Ливерпуля», который таким же образом во время прощания с командой попросил фанатов на домашней арене поддержать своего преемника на этой должности. Тогда Клопп пропел: «Арне Слот! Ла-ла-ла-ла-ла!»

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года перед стартом нового сезона и сменил на посту главного тренера Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 года и покинул клуб по собственному желанию.

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