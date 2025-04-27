Слот спел в честь Клоппа на праздновании чемпионства «Ливерпуля» на «Энфилде»

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, разгромив «Тоттенхэм» (5:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Во время празднования чемпионства на домашнем стадионе победителей «Энфилде» главный тренер мерсисайдцев Арне Слот взял в руки микрофон и стал распевать имя Юргена Клоппа.

«Сейчас я хочу выразить признательность Юргену [Клоппу], так что поехали: «Юрген Клопп! Ла-ла-ла-ла-ла!» — произнёс и пропел Слот. Трибуны активно поддержали тренера и спели вместе с ним.

Фото: Кадр трансляции

Этим жестом Слот «ответил» бывшему главному тренеру «Ливерпуля», который таким же образом во время прощания с командой попросил фанатов на домашней арене поддержать своего преемника на этой должности. Тогда Клопп пропел: «Арне Слот! Ла-ла-ла-ла-ла!»

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года перед стартом нового сезона и сменил на посту главного тренера Юргена Клоппа, который руководил командой с 2015 года и покинул клуб по собственному желанию.