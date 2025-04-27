«Марсель» одержал крупную победу в матче Лиги 1 с «Брестом»

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Брест». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Марселя» Амин Гуири. На 25-й минуте «Брест» сравнял счёт усилиями Абдаллы Симы. На 37-й минуте благодаря голу Мэйсона Гринвуда «Марсель» вышел вперёд. На 45-й минуте Амин Гуири оформил дубль. На 63-й минуте Гуири забил свой третий мяч.

После этой победы «Марсель» набрал 58 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» имеет в своём активе 44 очка и находится на девятом месте.