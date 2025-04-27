«Марсель» одержал крупную победу в матче Лиги 1 с «Брестом»
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Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Брест». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.
Франция — Лига 1 . 31-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 1
Брест
Брест
1:0 Гуири – 8' 1:1 Сима – 25' 2:1 Гринвуд – 37' 3:1 Гуири – 45' 4:1 Гуири – 63'
На восьмой минуте счёт открыл нападающий «Марселя» Амин Гуири. На 25-й минуте «Брест» сравнял счёт усилиями Абдаллы Симы. На 37-й минуте благодаря голу Мэйсона Гринвуда «Марсель» вышел вперёд. На 45-й минуте Амин Гуири оформил дубль. На 63-й минуте Гуири забил свой третий мяч.
После этой победы «Марсель» набрал 58 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» имеет в своём активе 44 очка и находится на девятом месте.
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