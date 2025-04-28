Рахимов высказался о жёстком столкновении Рожкова и Дзиова в матче «Рубин» — «Факел»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о столкновении игрока казанской команды Ильи Рожкова с защитником «Факела» Макса Дзиова в концовке первого тайма матча 26-го тура чемпионата России. Оба футболиста получили травмы и не смогли самостоятельно покинуть поле. «Рубин» одержал победу со счётом 2:1.

— Что с Ильей Рожковым?

— В таком столкновении не очень приятные травмы. Надеемся, ничего серьёзного.

— А травма Дзиова – как продолжать игру после такого?

— Но мы не можем закончить матч. Мы должны продолжить. Мы, естественно, переживаем, кто бы ни был нашим соперником, мы, естественно, переживаем, потому что это тяжёлый вид спорта. И, конечно же, никто не желает для него таких травм, — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».