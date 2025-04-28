Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Италии 27 апреля

Результаты матчей чемпионата Италии 27 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 27 апреля, прошли семь матчей 34-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Чемпионат Италии, 34-й тур. Результаты матчей 27 апреля:

«Венеция» — «Милан» — 0:2;
«Комо» — «Дженоа» — 1:0;
«Интер» — «Рома» — 0:1;
«Фиорентина» — «Эмполи» — 2:1;
«Ювентус» — «Монца» — 2:0;
«Наполи» — «Торино» — 2:0;
«Аталанта» — «Лечче» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», который записал в свой актив 74 очка в 34 матчах. На втором месте находится «Интер» с 71 очком. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», у которой 65 очков. В зоне вылета располагаются «Венеция» (25), «Эмполи» (25) и «Монца» (15).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»
Топ-матчи понедельника: Месси в МЛС, Овечкин в Кубке Стэнли и «Трактор» vs «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android