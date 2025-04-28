Результаты матчей чемпионата Италии 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, прошли семь матчей 34-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр, состоявшихся в этот день.

Чемпионат Италии, 34-й тур. Результаты матчей 27 апреля:

«Венеция» — «Милан» — 0:2;

«Комо» — «Дженоа» — 1:0;

«Интер» — «Рома» — 0:1;

«Фиорентина» — «Эмполи» — 2:1;

«Ювентус» — «Монца» — 2:0;

«Наполи» — «Торино» — 2:0;

«Аталанта» — «Лечче» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», который записал в свой актив 74 очка в 34 матчах. На втором месте находится «Интер» с 71 очком. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», у которой 65 очков. В зоне вылета располагаются «Венеция» (25), «Эмполи» (25) и «Монца» (15).