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Результаты матчей чемпионата Германии 27 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 27 апреля
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В воскресенье, 27 апреля, в 31-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч чемпионата Германии 27 апреля:

«Бохум» — «Унион» — 1:1;
«Вердер» — «Санкт-Паули» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 75 очков после 31 матча. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 67 очков в 31 встрече. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 55 очков после 31 тура. В зоне вылета располагаются «Бохум» (21) «Хольштайн» (22) и «Хайденхайм» (25).

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