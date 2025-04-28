Результаты матчей чемпионата Германии 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, в 31-м туре чемпионата Германии сезона-2024/2025 прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч чемпионата Германии 27 апреля:

«Бохум» — «Унион» — 1:1;

«Вердер» — «Санкт-Паули» — 0:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 75 очков после 31 матча. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 67 очков в 31 встрече. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт», заработавший 55 очков после 31 тура. В зоне вылета располагаются «Бохум» (21) «Хольштайн» (22) и «Хайденхайм» (25).