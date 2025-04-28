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Результаты матчей чемпионата Франции 27 апреля

Результаты матчей чемпионата Франции 27 апреля
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В воскресенье, 27 апреля, состоялось пять матчей 31-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 27 апреля:

«Анже» — «Лилль» — 0:2;
«Монпелье» — «Реймс» — 0:0;
«Нант» — «Тулуза» — 0:0;
«Ланс» — «Осер» — 0:4;
«Марсель» — «Брест» — 4:1.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 78 очков после 31 матча. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 58 очков. Замыкает лидирующую тройку «Лилль», который записал в свой актив 56 очков. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (16). «Гавр» с 28 очками располагается в зоне стыковых встреч.

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