Мохамед Салах сравнил чемпионства «Ливерпуля» при Клоппе и Слоте

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после победы мерсисайдцев в английской Премьер-лиге за четыре тура до конца турнира. В 34-м туре АПЛ подопечные Арне Слота разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и лишили «Арсенал» математических шансов на первое место.

«Невероятно. Выиграть Премьер-лигу перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, [чем пять лет назад], 100%. Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» завоевал 20-й титул чемпиона Англии в своей истории в первый же сезон под руководством нидерландского тренера Арне Слота. При немецком тренере Юргене Клоппе «Ливерпуль» лишь однажды выиграл золото АПЛ. Это произошло на пятый год работы специалиста в команде — в сезоне-2019/2020.