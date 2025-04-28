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Мохамед Салах сравнил чемпионства «Ливерпуля» при Клоппе и Слоте

Мохамед Салах сравнил чемпионства «Ливерпуля» при Клоппе и Слоте
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после победы мерсисайдцев в английской Премьер-лиге за четыре тура до конца турнира. В 34-м туре АПЛ подопечные Арне Слота разгромили «Тоттенхэм» (5:1) и лишили «Арсенал» математических шансов на первое место.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Невероятно. Выиграть Премьер-лигу перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, [чем пять лет назад], 100%. Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» завоевал 20-й титул чемпиона Англии в своей истории в первый же сезон под руководством нидерландского тренера Арне Слота. При немецком тренере Юргене Клоппе «Ливерпуль» лишь однажды выиграл золото АПЛ. Это произошло на пятый год работы специалиста в команде — в сезоне-2019/2020.

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