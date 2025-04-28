«И где был VAR?» «Факел» — об эпизоде в штрафной «Рубина» в первом тайме матча РПЛ
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Пресс-служба «Факела» отреагировала на эпизод в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2), в котором защитник казанцев Дмитрий Кабутов в своей штрафной сбил с ног игрока воронежской команды Игоря Калинина. Главный судья встречи Роман Сафьян после видеопросмотра не стал назначать 11-метровый.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22' 1:1 Безруков – 56' 2:1 Безруков – 89'
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'
«Это не пенальти? И где был VAR?» — написано в сообщении «Факела» в телеграм-канале.
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, что спустя четыре минуты после этого момента воронежцы забили. Однако после пропустили два мяча и потерпели поражение.
По итогам 26 встреч «Факел» заработал 15 очков располагается на последней, 16-й строчке.
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