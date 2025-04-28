Слот выиграл АПЛ с «Ливерпулем» в 46 лет, только два тренера становились чемпионами моложе
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот одержал победу в английской Премьер-лиге в первом же сезоне во главе клуба. Подопечные 46-летнего специалиста разгромили «Тоттенхэм» (5:1) в 34-м туре АПЛ и обеспечили себе первое место за четыре тура до финиша.
Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12' 1:1 Диас – 16' 2:1 Мак Аллистер – 24' 3:1 Гакпо – 34' 4:1 Салах – 63' 5:1 Удоджи – 69'
Таким образом, Арне Слот стал третьим самым молодым победителем АПЛ среди тренеров. Моложе нидерландца во время чемпионства в Англии были лишь Жозе Моуринью (42 года) и Кенни Далглиш (44).
Моуринью впервые выиграл золото АПЛ с «Челси» в сезоне-2004/2005. Всего у португальца три победы в турнире. Четырёхкратный чемпион Англии Кенни Далглиш в первый раз привёл «Ливерпуль» к победе в чемпионате Англии в сезоне-1985/1986.
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