Слот выиграл АПЛ с «Ливерпулем» в 46 лет, только два тренера становились чемпионами моложе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот одержал победу в английской Премьер-лиге в первом же сезоне во главе клуба. Подопечные 46-летнего специалиста разгромили «Тоттенхэм» (5:1) в 34-м туре АПЛ и обеспечили себе первое место за четыре тура до финиша.

Таким образом, Арне Слот стал третьим самым молодым победителем АПЛ среди тренеров. Моложе нидерландца во время чемпионства в Англии были лишь Жозе Моуринью (42 года) и Кенни Далглиш (44).

Моуринью впервые выиграл золото АПЛ с «Челси» в сезоне-2004/2005. Всего у португальца три победы в турнире. Четырёхкратный чемпион Англии Кенни Далглиш в первый раз привёл «Ливерпуль» к победе в чемпионате Англии в сезоне-1985/1986.