Гвардиола высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка Англии и выходе в финал турнира в третий раз подряд.

«Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить.

У соперника, конечно, тоже были моменты, хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.