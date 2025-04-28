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Гвардиола высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии

Гвардиола высказался о выходе «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды над «Ноттингем Форест» (2:0) в полуфинале Кубка Англии и выходе в финал турнира в третий раз подряд.

Кубок Англии . 1/2 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Льюис – 2'     0:2 Гвардиол – 51'    

«Семь полуфиналов подряд и три финала говорят о высоком уровне этого поколения игроков и самого клуба. Мы очень рады, что мы здесь. Этот сезон был не очень удачным, потому что его определяют результаты в АПЛ.

Гол в начале матча помог нам, после него мы продолжили играть в том же темпе, но в последней трети матча уже не были так же хороши и упустили три или четыре возможности забить.

У соперника, конечно, тоже были моменты, хорошо сыграл наш голкипер, этого нельзя отрицать, но в целом мы играли очень хорошо. Рад снова выйти в финал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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