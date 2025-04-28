Кроос отреагировал на проблемы в «Реале» после своего ухода из футбола

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о проблемах «сливочных» в нынешнем сезоне.

«Люди говорят, что «Реалу» не хватает меня? Я не хочу, чтобы команда страдала от моего отсутствия. Я хочу только одного – чтобы «Реал» побеждал», — привожит слова Крооса Madrid Xtra в соцсетях.

За свою карьеру 35-летний Тони Кроос выступал за мюнхенскую «Баварию», «Байер» и мадридский «Реал», а также обучался в академиях «Ганзы» (Росток) и «Грайфсвальдер». В 754 официальных матчах полузащитник забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. В клубной карьере Кроос выиграл 33 трофея, включая шесть побед в Лиге чемпионов.

В составе сборной Германии Кроос в 114 встречах забил 17 голов, отдал 21 результативную передачу и выиграл чемпионат мира в 2014 году.