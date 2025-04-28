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Коул Палмер принял решение по своему будущему в «Челси»

Коул Палмер принял решение по своему будущему в «Челси»
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер на фоне интереса со стороны других клубов определился со своим будущим на предстоящий сезон.

Как сообщает TBR Football, футболист не заинтересован в переходе в другую команду. Отмечается, что Палмер намерен вернуть свою лучшую форму в составе «синих».

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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