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«Интер Майами» проиграл в матче с «Далласом», ведя во втором тайме со счётом 3:1

«Интер Майами» проиграл в матче с «Далласом», ведя во втором тайме со счётом 3:1
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Даллас». Матч прошёл в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

США — Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 4
Даллас
Даллас
0:1 Мур – 8'     1:1 Мур – 16'     2:1 Обандо – 29'     3:1 Мартинес – 56'     3:2 Урогиде – 65'     3:3 Хулио – 69'     3:4 Pedrinho – 81'    

В составе победителей забивали Шакил Мур, Осазе Урогиде, Андерсон Хулио и Педриньо.

За «Интер Майами» забивали Аллен Обандо и Давид Мартинес. Также автогол на счету защитника «Далласа» Шакила Мура. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес не принимали участие в этой встрече.

Отметим, во втором тайме «Интер Майами» вёл со счётом 3:1, но в итоге упустил победу.

«Даллас» одержал первую победу за три матча. «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне МЛС.

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