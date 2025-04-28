«Интер Майами» проиграл в матче с «Далласом», ведя во втором тайме со счётом 3:1
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Даллас». Матч прошёл в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
США — Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 4
Даллас
Даллас
0:1 Мур – 8' 1:1 Мур – 16' 2:1 Обандо – 29' 3:1 Мартинес – 56' 3:2 Урогиде – 65' 3:3 Хулио – 69' 3:4 Pedrinho – 81'
В составе победителей забивали Шакил Мур, Осазе Урогиде, Андерсон Хулио и Педриньо.
За «Интер Майами» забивали Аллен Обандо и Давид Мартинес. Также автогол на счету защитника «Далласа» Шакила Мура. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес не принимали участие в этой встрече.
Отметим, во втором тайме «Интер Майами» вёл со счётом 3:1, но в итоге упустил победу.
«Даллас» одержал первую победу за три матча. «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне МЛС.
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