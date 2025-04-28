«Интер Майами» проиграл в матче с «Далласом», ведя во втором тайме со счётом 3:1

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Даллас». Матч прошёл в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Шакил Мур, Осазе Урогиде, Андерсон Хулио и Педриньо.

За «Интер Майами» забивали Аллен Обандо и Давид Мартинес. Также автогол на счету защитника «Далласа» Шакила Мура. Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес не принимали участие в этой встрече.

Отметим, во втором тайме «Интер Майами» вёл со счётом 3:1, но в итоге упустил победу.

«Даллас» одержал первую победу за три матча. «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне МЛС.