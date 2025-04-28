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Рабинер упомянул «Спартак» Романцева, говоря о досрочном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ

Рабинер упомянул «Спартак» Романцева, говоря о досрочном чемпионстве «Ливерпуля» в АПЛ
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Спортивный журналист Игорь Рабинер отреагировал на досрочное чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ.

«Увереннейшая победа «Ливерпуля» в чемпионате Англии еще в апреле, в первом же сезоне после ухода Юргена Клоппа и прихода Арне Слота, — абсолютная антитеза реакциям «Манчестер Юнайтед» на уход Алекса Фергюсона, «Спартака» — Олега Романцева и многих других клубов, остававшихся без своих культовых многолетних тренеров», — написал Рабинер в своём телеграм-канале.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1), что позволило ему досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.

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