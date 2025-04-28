Представители «Реала» дважды связывались с Юргеном Клоппом — Marca

Мадридский «Реал» проявляет интерес к кандидатуре бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, ныне занимающего пост глобального руководителя в компании Red Bull.

Как сообщает Marca, представители «Реала» дважды звонили Клоппу, чтобы разузнать о его планах на будущее. Отмечается, что в настоящий момент немецкий специалист не планирует возвращаться к тренерской работе.

Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист приступил к исполнению обязанностей глобального руководителя в Red Bull. Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.