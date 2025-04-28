Игрок «Фламенго» Жерсон принял решение по возможному переходу в «Зенит»

Полузащитник бразильского «Фламенго» Жерсон не планирует переходить в петербургский «Зенит». Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, футболист полностью доволен новым соглашением до 2030 года со своим нынешним клубом. Отмечается, что «Зенит» готов предложить за Жерсона € 25 млн.

В сезоне-2025 Жерсон провёл за «Фламенго» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 25 млн.