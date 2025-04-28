Во «Фратрии» отреагировали на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА
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«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях, прокомментировала поражение красно-белых в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Спартак» проиграл в дерби. Мёртвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас ещё Бабич удалён. «Спартак» выпал из тройки призеров», — говорится в публикации, размещённой в телеграм-канале «Фратрии».
После 26 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у него 54 очка. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (51) и «Спартака» (50).
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