Во «Фратрии» отреагировали на поражение «Спартака» в дерби с ЦСКА

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях, прокомментировала поражение красно-белых в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

«Спартак» проиграл в дерби. Мёртвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас ещё Бабич удалён. «Спартак» выпал из тройки призеров», — говорится в публикации, размещённой в телеграм-канале «Фратрии».

После 26 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у него 54 очка. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (51) и «Спартака» (50).

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