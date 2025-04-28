«Кто рядом был, просто за головы хватались». Шалимов – о травме защитника «Факела»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о тяжёлой травме защитника Макса Дзиова в матче 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2). Дзиов покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым.

«У него закрытый перелом со смещением. Тяжелая травма. Парню — здоровья. А кто рядом был, просто за головы хватались. Я не видел, там было эмоционально. Потом дальше пошла игра… Пока носилки прибыли, все в шоке были.

Не должно это сказываться. Мы профессиональные футболисты. Конечно, все это неприятно, но дальше шла игра, — сказал Шалимов на пресс‑конференции.

Ранее «Факел» сообщил, что у Дзиова диагностировали перелом левой голени со смещением отломков.