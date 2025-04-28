«Кто рядом был, просто за головы хватались». Шалимов – о травме защитника «Факела»
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Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о тяжёлой травме защитника Макса Дзиова в матче 26-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:2). Дзиов покинул поле на носилках. После столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22' 1:1 Безруков – 56' 2:1 Безруков – 89'
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'
«У него закрытый перелом со смещением. Тяжелая травма. Парню — здоровья. А кто рядом был, просто за головы хватались. Я не видел, там было эмоционально. Потом дальше пошла игра… Пока носилки прибыли, все в шоке были.
Не должно это сказываться. Мы профессиональные футболисты. Конечно, все это неприятно, но дальше шла игра, — сказал Шалимов на пресс‑конференции.
Ранее «Факел» сообщил, что у Дзиова диагностировали перелом левой голени со смещением отломков.
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