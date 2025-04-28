«Очень хотели найти – и нашли». Генич — о пенальти в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Пенальти был из серии «Очень хотели найти – и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил. Я не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более, её поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим одиннадцатиметровым», – приводит слова Генича журналист Сергей Егоров в Boosty.
На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.
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