«Очень хотели найти – и нашли». Генич — о пенальти в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о назначенном пенальти в ворота ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ между красно-синими и московским «Спартаком» (2:1).

«Пенальти был из серии «Очень хотели найти – и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил. Я не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более, её поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим одиннадцатиметровым», – приводит слова Генича журналист Сергей Егоров в Boosty.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» находится на четвёртом месте, записав в свой актив 50 очков.