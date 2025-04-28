27 апреля состоялись четыре матча второго тура шестого сезона Медиалиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты матчей Медиалиги 27 апреля

«ФК Рома» — «Синдикат» — 2:0

«Впорядке-Крап Тим» — «Broke Boys» — 1:4

«SD Family» — «Амкал» — 1:6

«ФК Матч» — «Титан» — 1:2

На данный момент в общей турнирной таблице Медиалиги сразу пять команд набрали по шесть очков – «Амкал», «ФК 10», «Broke Boys», «Титан», и Lotus Music.

Сезон Медиалиги проходит с 19 апреля по 15 июля. Действующим победителем турнира является Broke Boys, который в финальном матче прошлого года разгромно обыграл 2DROTS со счётом 3:0.