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Результаты матчей Медиалиги 27 апреля

Результаты матчей Медиалиги 27 апреля
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27 апреля состоялись четыре матча второго тура шестого сезона Медиалиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Все результаты матчей Медиалиги 27 апреля

«ФК Рома» — «Синдикат» — 2:0
«Впорядке-Крап Тим» — «Broke Boys» — 1:4
«SD Family» — «Амкал» — 1:6
«ФК Матч» — «Титан» — 1:2

На данный момент в общей турнирной таблице Медиалиги сразу пять команд набрали по шесть очков – «Амкал», «ФК 10», «Broke Boys», «Титан», и Lotus Music.

Сезон Медиалиги проходит с 19 апреля по 15 июля. Действующим победителем турнира является Broke Boys, который в финальном матче прошлого года разгромно обыграл 2DROTS со счётом 3:0.

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