Радимов сравнил «Краснодар» прошлого и текущего сезонов в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов рассказал о том, что считает «Краснодар» фаворитом МИР РПЛ.

— Психологически тяжело сейчас «Краснодару». «Зенит» такие отставания отыгрывал. Мы в прошлом году уже это видели. Но «Краснодар» стал умнее. В этом году все зависит от них, и даже право на ошибку есть. Но психологически им будет очень тяжело, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 26 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ. Следующий матч южная команда проведёт на домашнем стадионе с «Рубином» в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 3 апреля.