Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти сообщил «Реалу», что хочет уйти. Он возглавит сборную Бразилии — The Athletic

Анчелотти сообщил «Реалу», что хочет уйти. Он возглавит сборную Бразилии — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» и возглавит сборную Бразилии, сообщает The Athletic.

Контракт 65-летнего итальянца рассчитан до лета 2026 года, но он уже сообщил членам раздевалки о своём намерении покинуть клуб. Ожидается, что коуч сменит место работы в июне, до старта клубного чемпионата мира (КЧМ).

В ближайшие часы и дни состоятся дальнейшие переговоры между сторонами для согласования деталей прекращения сотрудничества.

Руководству мадридского клуба придётся сделать выбор, кто возглавит команду на КЧМ: временный тренер или постоянный. Фаворитами являются Сантьяго Солари и Хаби Алонсо соответственно. Алонсо на данный момент тренирует «Байер».

В текущем сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграл Кубок Испании в финале и идёт вторым в Примере, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Ромб тен Хага и Анчелотти: есть нюанс. ХиТ#155

Материалы по теме
Ремонтада здорового человека. Гениальное «класико» в финале — заслуга «Реала» и Анчелотти
Ремонтада здорового человека. Гениальное «класико» в финале — заслуга «Реала» и Анчелотти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android