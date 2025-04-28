Анчелотти сообщил «Реалу», что хочет уйти. Он возглавит сборную Бразилии — The Athletic

Карло Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» и возглавит сборную Бразилии, сообщает The Athletic.

Контракт 65-летнего итальянца рассчитан до лета 2026 года, но он уже сообщил членам раздевалки о своём намерении покинуть клуб. Ожидается, что коуч сменит место работы в июне, до старта клубного чемпионата мира (КЧМ).

В ближайшие часы и дни состоятся дальнейшие переговоры между сторонами для согласования деталей прекращения сотрудничества.

Руководству мадридского клуба придётся сделать выбор, кто возглавит команду на КЧМ: временный тренер или постоянный. Фаворитами являются Сантьяго Солари и Хаби Алонсо соответственно. Алонсо на данный момент тренирует «Байер».

В текущем сезоне «Реал» вылетел из Лиги чемпионов в 1/4 финала, проиграл Кубок Испании в финале и идёт вторым в Примере, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

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