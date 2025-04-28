«Аль-Хиляль» начал переговоры о трансфере Виктора Осимхена из «Наполи»

Саудовский «Аль-Хилаль» начал переговоры о трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в Х.

Источник деталей переговоров не раскрывает. До конца сезона игрок выступает на правах аренды за «Галатасарай». Контракт Осимхена с «Наполи» действует до 30 июня 2026 года. Он играет за клуб с сентября 2020-го после перехода из «Лилля».

Напомним, Осимхен в текущем сезоне принял участие в 36 матчах, где забил 31 гол и сделал семь результативных передач за стамбульский клуб во всех турнирах. В контракте игрока есть пункт об отступных в размере € 75 млн.

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