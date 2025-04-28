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Радимов: только «Спартак» приближается к 1-му месту, как Станкович делает неверные вещи

Радимов: только «Спартак» приближается к 1-му месту, как Станкович делает неверные вещи
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал игру «Спартака» в текущем сезоне.

— «Спартак» совсем перестал играть…
— Удивительная история: как только «Спартак» приближается к первому месту, Станкович начинает делать какие‑то неправильные эксперименты, которые только мешают команде. И «Спартак» теряет очки. Вроде должен вытащить команду выше, а получается хуже, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 26 туров красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Следующий матч московская команда проведёт на выезде с «Факелом» 4 мая.

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