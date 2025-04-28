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Стало известно, в каких городах «Шахтёр» может проводить домашние матчи еврокубков

Стало известно, в каких городах «Шахтёр» может проводить домашние матчи еврокубков
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Украинский «Шахтёр» рассматривает три города в Польше для проведения номинально домашних матчей в еврокубках в сезоне-2025/26, сообщает «ТаТоТаке».

Ранее польский журналист Петр Слонка сообщил, что горняки рассматривают арены в Варшаве и Кракове для проведения домашних игр. Наиболее вероятным вариантом, который выберет «Шахтёр», он назвал стадион «Краковии» в Кракове.

Отмечалось, что переговоры между сторонами продолжаются, а соглашение ещё не подписано.

По данным «ТаТоТаке», кроме этих двух городов, менеджмент горняков как резервный вариант рассматривает возможность играть в следующем сезоне на стадионе «Легии» в городе Гданьск.

Финальный этап переговоров по этому вопросу должен состояться в ближайшее время.

Напомним, что последние два сезона украинцы номинально домашние матчи в еврокубках играли в Германии, а именно на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (сезон-2023/24) и «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене (сезон-2024/25).

В сезоне-2022/23 «Шахтер» играл на стадионе Войска Польского в Варшаве, столице Польши.

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