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Стало известно, кто может стать главным тренером «Реала» на Клубном чемпионате мира

Стало известно, кто может стать главным тренером «Реала» на Клубном чемпионате мира
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти встретится с президентом «сливочных» Флорентино Пересом уже в ближайшие дни, чтобы обсудить свой уход из клуба. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, ожидается, что Анчелотти и Перес договорятся о том, что итальянец покинет клуб после заключительной игры «Реала» в Ла Лиге с «Реалом Соседад».

Также сообщается, что 18 июня «Реал» начнёт кампанию на Клубном чемпионате мира. Временно исполняющим обязанности главного тренера станет замдиректора по футболу Сантьяго Солари, тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес или тренер юношеской команды Альваро Арбелоа.

Напомним, по итогам 33 туров мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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