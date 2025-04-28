Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо назвал лишь одного футболиста, с которым, к его сожалению, он не сыграл вместе

Роналдиньо назвал лишь одного футболиста, с которым, к его сожалению, он не сыграл вместе
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал игрока, с которым он мечтал выступить. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.

«Я всегда восхищался Зиданом. Жаль, что так и не смог сыграть с ним, мне этого действительно не хватает. Зидан – идеальный футболист. Я уважаю его и как тренера», – приводит слова Роналдиньо L'Equipe.

Зинедин Зидан работал только с «Реалом», он возглавлял основную команду мадридцев с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В качестве футболиста Зидан играл за «Реал», «Ювентус», «Бордо» и «Канн».

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом

Материалы по теме
«Эти двое сводили меня с ума». Зидан назвал наиболее впечатлявших его футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android