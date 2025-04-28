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Радимов прокомментировал страшную травму игрока «Факела», полученную в матче с «Рубином»

Радимов прокомментировал страшную травму игрока «Факела», полученную в матче с «Рубином»
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Бывший российский футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о тяжёлой травме защитника «Факела» Макса Дзиова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Напомним, Дзиов покинул поле на носилках после столкновения с защитником казанцев Ильёй Рожковым.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Ужасная травма. Дай бог пацану здоровья. И ведь никто не виноват, было игровое столкновение. Ужасная история. И браво казанским болельщикам, которые проводил его аплодисментами.
От таких моментов невозможно защититься, здесь доли секунды решают. Страшный стык. Просто несчастье», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее воронежский клуб объявил, что у Дзиова диагностировали перелом левой голени со смещением отломков.

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