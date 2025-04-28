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Александр Зинченко и Андрей Лунин могут воссоединиться в новом клубе

Александр Зинченко и Андрей Лунин могут воссоединиться в новом клубе
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Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает AS и воссоединиться там со своим партнёром по сборной Александром Зинченко, выступающим за «Арсенал».

По информации источника, стамбульский клуб находится в поисках замены своему голкиперу Фернандо Муслере, который сменит команду по окончании текущего сезона. На эту роль рассматривается Ян Облак («Атлетико»), с которым «Галатасарай» уже ведёт переговоры. Другими вариантами являются Лунин и Иньяки Пенья («Барселона»).

Также турецкий клуб хочет усилить состав перед предполагаемым стартом в Лиге чемпионов в следующем сезоне полузащитниками «Манчестер Сити» Кевином Де Брёйне и Илкаем Гюндоганом. Ранее появилась информация об интересе «Галатасарая» к другому украинцу – защитнику лондонского «Арсенала» Александру Зинченко. Таким образом, оба украинцы могут выступать с нового сезона за турецкую команду в случае осуществления данных трансферов.

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