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Григорян назвал «глупостью и подставой» удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

Григорян назвал «глупостью и подставой» удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»
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Российский тренер Александр Григорян раскритиковал полузащитника «Факела» Никиту Моцпана после игры с «Рубином» (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, футболист заработал прямую красную карточку за фол на Руслане Безрукове в добавленное к первому тайму время.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ивлев – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Для «Факела» этот матч — трагедия. То, что сделал Моцпан — это глупость, подстава… Мягко выражаясь. Идиотское удаление. При этом Моцпан ещё и упустил голевой момент при счёте 1:0 в пользу воронежцев. А ведь «Факел» сыграл свой лучший тайм в нынешнем чемпионате. Он выглядел убедительно и солидно, хотя применительно к «Факелу» такие слова сейчас удивляют», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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