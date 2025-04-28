Григорян назвал «глупостью и подставой» удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

Российский тренер Александр Григорян раскритиковал полузащитника «Факела» Никиту Моцпана после игры с «Рубином» (1:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, футболист заработал прямую красную карточку за фол на Руслане Безрукове в добавленное к первому тайму время.
«Для «Факела» этот матч — трагедия. То, что сделал Моцпан — это глупость, подстава… Мягко выражаясь. Идиотское удаление. При этом Моцпан ещё и упустил голевой момент при счёте 1:0 в пользу воронежцев. А ведь «Факел» сыграл свой лучший тайм в нынешнем чемпионате. Он выглядел убедительно и солидно, хотя применительно к «Факелу» такие слова сейчас удивляют», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
«Факел» заработал 15 очков после 26 игр и располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
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