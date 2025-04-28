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Врач «Динамо» рассказал, сможет ли Скопинцев принять участие в матче со «Спартаком»

Врач «Динамо» рассказал, сможет ли Скопинцев принять участие в матче со «Спартаком»
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, сможет ли Дмитрий Скопинцев принять участие в матче со «Спартаком». Игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России состоится 29 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Скопинцева, который пропустил матч с «Зенитом», самое простое ОРВИ. Ночью перед игрой он затемпературил, не было смысла вести его на матч со сбитой температурой, когда человек находится в стадии заболевания. Если температура затянется на следующие пары дней, то, понятное дело, нет смысла рисковать здоровьем в матче со «Спартаком». Но ничего не исключено», — сказал Родионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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